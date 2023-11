Najstarszy ojciec w Wielkiej Brytanii nie żyje. Miał młodszą o 54 lata partnerkę

Nie żyje Raymond Calvert - dowiedział się "The Sun".

Były właściciel sklepu i handlarz zmarł w zeszłym roku 1 grudnia w Royal Preston Hospital po upadku. Brytyjskie media dowiedziały się o jego śmierci dopiero teraz. Calvert miał 91 lat. Pogrzeb mężczyzny odbył się cztery dni przed Bożym Narodzeniem w 2022 roku.

Raymond Calvert nie żyje. Został ojcem w wieku 78 lat

W 2010 roku, gdy Calvert miał 78 lat, na świat przyszedł jego syn Jamie Rai. - On jest darem od Boga, moim własnym małym cudem - mówił wówczas ojciec. - Tak, są tacy, którzy mówią mi: "Nigdy nie zobaczysz, jak dorasta'". Ale w ogóle tego nie żałujemy - podkreślał.

Matką dziecka jest partnerka mężczyzny, obecnie 38-letnia Charlotte. Kobieta przyjęła nazwisko seniora, choć para nie wzięła ślubu. Charlotte urodziła syna Calverta, gdy miała 25 lat. Według "The Sun" przyjaźniła się z córką seniora.

Calvert opowiadał, jak po raz pierwszy spotkał Charlotte. Mężczyzna był przez trzy lata związany z jej matką.

Drogi pary krzyżowały się od czasu do czasu, a gdy Charlotte w 2000 roku zaprzyjaźniła się z córką seniora - Denise, wówczas 49-letnią, kobieta ponownie pojawiła się w życiu Calverta. Według "The Sun", Charlotte miała około 16 lat, kiedy poznała mężczyznę.

"Nie sądziłem, że w moim wieku będzie możliwe posiadanie dziecka"

- Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To sprawia, że czuję się o 10 stóp (304,8 centymetra - red.) wyższy - mówił Calvert po narodzinach Jamiego Raia. - Nie sądziłem, że w moim wieku będzie możliwe posiadanie dziecka, ale to piękny mały człowiek - dodał.

- Patrzę na to dziecko i myślę: jest zdrowy i przystojny, jak ja to zrobiłem? Dla starszego mężczyzny to po prostu niesamowite. Oddałbym za niego życie - powiedział senior.

Charlotte i 12-letni dziś Jamie Rai nadal mieszkają w domu pary w Colne w hrabstwie Lancashire. Chłopiec jest siódmym potomkiem Calverta.