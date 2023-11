Policjanci z rzeszowskiego CBŚP przeprowadzili akcję na terenie Warszawy i Torunia. Według ustaleń śledczych grupa przestępcza miała działać na terenie Warszawy od kilku lat. Jej członkowie prowadzili na terenie stolicy kilka tzw. mieszkaniówek, czyli agencji towarzyskich ulokowanych w mieszkaniach.

W sprawie zatrzymano dwie kobiety i mężczyznę w wieku od 36 do 60 lat. Jak opisuje policja, gang podchodził do swojej działalności w sposób kompleksowy.

"Członkowie grupy organizowali im miejsce pracy, umawiali klientów, wykonywali sesje zdjęciowe, przywozili do klientów, a także zapewniali bezpieczeństwo pracy" - napisano w komunikacie CBŚP.

Zarabiali blisko 100 tys. złotych miesięcznie

Gang werbował kobiety przez portale internetowe. Przez kilka lat działalności gangu w jego mieszkaniach usługi miało świadczyć kilkadziesiąt kobiet, które oddawały połowę swoich dochodów. Z szacunków policjantów wynika, że grupa zarabiała około 90 tys. złotych miesięcznie. Za uzyskane pieniądze kupowali nieruchomości.

W trakcie akcji policjanci zabezpieczyli 40 tys. złotych w gotówce, kilkadziesiąt telefonów komórkowych, pałkę teleskopową i luksusowe zegarki.

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Wszyscy zatrzymani trafili przed oblicze prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty.

"Dwie kobiety i mężczyznę, w wieku od 36 do 60 lat, doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych warte blisko milion zł" - napisano.