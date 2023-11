fot za: mapy.meteo.pl (UM, 4 km)

Wszystko wskazuje na to, że do takiej właśnie aury musimy przywyknąć. Już niebawem rozległe niże zaczną importować do Polski nieco chłodniejsze powietrze. Spodziewamy się, że pierwszy taki „podmuch chłodu” odczujemy już w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia. Nic nie wskazuje na to, by pojawiła się blokada wyżowa, która powstrzymałaby ten trend.