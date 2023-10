Poniedziałek rozbudził oczekiwania wielu osób w całym kraju – trudno się temu dziwić, bo 20 kresek na plusie u progu listopada nie zdarza się w naszym kraju zbyt często. Niestety, "korekta" w pogodzie właśnie nadchodzi. Sporo wskazuje na to, że wtorek przyniesie ze sobą opady deszczu. Na szczęście wciąż będzie dość ciepło.

Jaka pogoda we wtorek, 31.10.23 rano?

Noc oraz poranek mogą przynieść intensywne opady deszczu w zachodniej i południowej Polsce. Dobrze przedstawia to poniższa grafika:

WXCHARTS, oprac. Pogoda w Polsce na ostatni dzień października

Spodziewamy się, że od wczesnych godzin porannych będzie padać w następujących częściach kraju:

na Pomorzu (zarówno zachodnim, jak i gdańskim)

w praktycznie całym województwie lubuskim

w Wielkopolsce

na Dolnym Śląsku

Pod dużym znakiem zapytania kształtuje się teraz sytuacja na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Różne modele pogodowe wskazują na inny przebieg deszczowego frontu. Niemniej jednak, mieszkańcy tych dwóch części Polski z pewnością powinni na poważnie przemyśleć zabranie parasolki ze sobą.



Z biegiem czasu deszczowy front przesunie się nad Mazowsze, Kujawy oraz pogranicze Warmii i Mazur z Podlasiem. Wszędzie tam, gdzie opady zanikną, można liczyć na kilka słonecznych chwil – największe szanse mają mieszkańcy Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej.



Gęste chmury, które będą rozciągać się nad niemal całą Polską skutecznie zatrzymają też wysoką temperaturę przy gruncie. Krótko po wschodzie słońca słupki rtęci mogą wskazać nawet 14 stopni na plusie na Górnym Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu.



Wysokie, zbliżone do plus 12 kresek wartości spodziewane na:

Opolszczyźnie

Dolnym Śląsku

Wielkopolsce

Kielecczyźnie

ziemi łódzkiej

Najchłodniej na Suwalszczyźnie, jednak nawet tam termika będzie dość przyjemna: można liczyć nawet na 8 stopni powyżej zera.



Uwaga, z godziny na godzinę mogą też narastać porywy wiatru. IMGW wydał ostrzeżenie dla pasa południowego, ciągnącego się od ziemi kłodzkiej na zachodzie, aż po granicę z Ukrainą na wschodzie!



Zachęcamy, by zapoznać się z dokładną treścią komunikatu na stronach IMGW, ponieważ dla różnych części Polski ostrzeżenie obowiązuje w różnych godzinach.

IMGW Pogoda w Polsce na ostatni dzień października

Jaka pogoda 31.10.23 w południe?

Nie ulega wątpliwości, że będzie to kolejny dzień z całkiem wysokimi wartościami temperatur. Spodziewamy się, że wczesnym popołudniem temperatury w Polsce będą wahać się od 12 do nawet 16 kresek na plusie. Jak na ostatni dzień października, to zaskakująco wysokie wartości.

TwojaPogoda Pogoda w Polsce na ostatni dzień października

Od wczesnego popołudnia nad Polską dominować będą chmury piętra średniego i wysokiego. Szanse na kilka słonecznych chwil mają zwłaszcza mieszkańcy Dolnego Śląska, województwa lubuskiego i południowych krańców Wielkopolski.



Pod znakiem zapytania stoi pogoda dla Podkarpacia. Niektóre modele prognozują, że w tej części kraju słońce może poświecić nawet do 16-17. Pojawiają się jednak prognozy, które wskazują na to, że nad Polskę dotrze deszczowy front znad Czech i Słowacji, który przyniesie tam solidne opady deszczu.

TwojaPogoda Pogoda w Polsce na ostatni dzień października

Jaka pogoda 31.10.2023 wieczorem?

Temperatura nad całą Polską będzie dość wyrównana. Szacujemy, że słupki rtęci będą wskazywać od 8 do 11 kresek powyżej zera. Niestety, ale to jedyne dobre wiadomości. Nad całym krajem będzie dominować pełne zachmurzenie. Przelotne opady deszczu możliwe są praktycznie w każdej części państwa.

mapy.meteo.pl Pogoda w Polsce na ostatni dzień października

Deszczowy front może szczególnie dać się we znaki w województwie świętokrzyskim, wspomnianym już wcześniej Podkarpaciu, ale i na pograniczu Lubelszczyzny i Mazowsza. W nocy nad całą Polską bardzo podobna aura: będzie pochmurnie, możliwe przelotne opady deszczu.

Na szczęście nie oznacza to, że na Wszystkich Świętych czeka nas mokra, deszczowa pogoda. Jest szansa na to, że warunki meteorologiczne będą całkiem dobre! O wszystkim opowiemy w kolejnym newsie!

