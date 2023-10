"Czas dla ciała i dla ducha" - tym sloganem założona przez ojca Tadeusza Rydzyka Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu reklamuje organizowaną przez siebie zabawę sylwestrową. Wydarzenie ma trwać cztery dni, w trakcie których uczestnicy będą mogli zwiedzić Toruń, pośpiewać, potańczyć, a także się pomodlić. To wszystko za 150 zł.

Do sylwestra pozostały dwa miesiące. Dla tych młodych osób, które wciąż nie wiedzą jak pożegnać stary a przywitać nowy rok propozycję ma... ojciec Tadeusz Rydzyk.

Sylwester u ojca Rydzyka

Założona przez niego Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (AKSiM) organizuje "Sylwester z wartościami - Życie to Coś Więcej!" Oferta kierowana jest do osób do 19. roku życia, które chcą przeżyć ten czas "w dobrej i wartościowej atmosferze".



Wydarzenie potrwa od 29 grudnia bieżącego roku do 1 stycznia 2024 roku.

Dla uczestników przewidziano takie atrakcje, jak: warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, zwiedzanie Torunia, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz czas na modlitwę i refleksję. Organizatorzy obiecują również, że "nie zabraknie dobrej zabawy sylwestrowej".



"Czas dla ciała i dla ducha!" - czytamy w ogłoszeniu na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Koszt imprezy zaskakuje

Udział w zorganizowanej zabawie sylwestrowej często nie jest tanią sprawą. Ceny zaczynają się od 200 zł, zazwyczaj są jednak bliższe 500 zł - za noc dla jednej osoby. W tym kontekście oferta uczelni ojca Rydzyka jest wyjątkowo atrakcyjna.

Udział w czterodniowym wydarzeniu kosztuje 150 zł - to cena za wyżywienie podczas warsztatów. O inne opłaty uczestnicy nie muszą się martwić.



Wszelkie pozostałe koszty pokrywa powiązana z uczelnią fundacja "Nasza Przyszłość", której deklarowaną misją jest pomoc w kształtowaniu charakterów dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego i polskiej kultury.