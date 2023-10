57-letni mieszkaniec Elbląga chciał polecieć z Gdańska do Stavanger w Norwegii, jednak nie było to możliwe. Mężczyzna zażartował, że ma w bagażu granaty. Po przeszukaniu faktycznie okazało się, że nie stwarza niebezpieczeństwa, jednak kapitan lotu wycofał go z podróży.