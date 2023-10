Prawie 70 proc. Polaków chce zniesienia zmiany czasu - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Temat omawiany jest od lat, tymczasem jak do tej pory nie zapadły w tej sprawie żadne wiążące decyzje.

W najbliższy weekend zmienimy czas z letniego na zimowy. Oznacza to, że w nocy z soboty na niedzielę zegarki zostaną cofnięte z godz. 3:00 na 2:00. Będzie on obowiązywał do 31 marca przyszłego roku.

Mimo, że od lat toczy się dyskusja na temat zasadności zmiany czasu, to nie zapadły w tej kwestii żadne decyzje. Tymczasem jak wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", większość Polaków jest przeciwna przestawianiu zegarków.

Wyniki sondażu. Polacy nie chcą zmiany czasu

Na pytanie, czy zmiana czasu na zimowy bądź letni powinna zostać zniesiona, w sumie na "tak" było ponad 68 proc. pytanych. Odpowiedź "zdecydowanie tak" zaznaczyło 57,5 proc. respondentów, a 11 proc. - "raczej tak".

Za zachowaniem starych zasad jest nieco ponad 20 proc. pytanych. Zaledwie 4,7 proc. zdecydowanie nie chce ich zniesienia, "raczej nie" 15,9 proc.

Unia Europejska rozpoczęła prace nad odejściem od zmiany czasu już przed pięcioma laty, ale do tej pory nie zapadły w tej sprawie wiążące decyzje.

Poseł PSL Andrzej Grzyb, który przez dwie kadencje zasiadał w komisji odpowiedzialnej za tę kwestię, w rozmowie z "RP" nie był zaskoczony wynikami sondażu. "Podobne wyniki od lat przynoszą inne sondaże dotyczące zmiany czasu, a odsetek przeciwników tej praktyki zdaje się nawet rosnąć" - skomentował.

Zmiana czasu. Dyskusja trwa od lat

Dyskusja na temat sensu zmiany czasu w UE toczy się od kilku lat. W 2018 r. przeprowadzono nawet konsultacje publiczne wśród Europejczyków, które wykazały, że 84 proc. respondentów opowiedziało się za zaprzestaniem tego procesu. Zebrano rekordową liczbę 4,6 mln odpowiedzi w tej sprawie.

Wobec tak wielkiego zainteresowania, KE przedstawiła kilka lat temu propozycję zniesienia zmiany czasu, którą poparł w 2019 r. PE. Miało ono nastąpić do 2021 r. - pod warunkiem, że uzyskałoby zgodę państw członkowskich. Tak się jednak nie stało i projekt trafił do zamrażarki.

Zmiana czasu co najmniej do 2026 roku

W Polsce zmianę czasu regulują rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Ostatnie wydano 7 marca 2022 r. Przedłużyło ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2026 roku.

Zgodnie z nim czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

w 2024 r. – dnia 31 marca;

w 2025 r. – dnia 30 marca;

w 2026 r. – dnia 29 marca.



Z kolei czas zimowy:

w 2023 r. – dnia 29 października;

w 2024 r. – dnia 27 października;

w 2025 r. – dnia 26 października;

w 2026 r. – dnia 25 października.

