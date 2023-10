Międzynarodowemu zespołowi udało się zrekonstruować wygląd młodej inkaskiej dziewczyny, która 500 lat temu została złożona w ofierze bogom. We wtorek zespół zaprezentował jej popiersie. W pracach brali udział również polscy naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Santa Maria w Arequipie i uniwersytetu Warszawskiego wykorzystali skany cyfrowe dobrze zachowanej mumii z epoki Inków. Znana jako Dama z Ampato lub Juanita, została znaleziona w 1995 roku w pobliżu szczytu wulkanu Ampato poza Arequipą, na południu Peru. Ciało należało do młodej dziewczyny, która została złożona w ofierze prawdopodobnie po to, by uchronić społeczność Inków przed klęskami żywiołowymi.

Przez ostatnie lata ciało dziewczyny było przechowywane w specjalnej komorze w Muzeum Sanktuariów Andyjskich, w której utrzymywano temperaturę -20 stopni Celsjusza.

ZOBACZ: Hiszpania. Przejęto historyczną biżuterię o wielkiej wartości. Przemycono ją z Ukrainy

28 lat później naukowcy Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Santa Maria zrekonstruowali rysy dziewczyny i stworzyli jej hiperrealistyczną rzeźbę. Jak napisano na stronie peruwiańskiego uniwersytetu, do jej przygotowania użyto m.in. tomografii, badań DNA, analizowano cechy etnologiczne, wiek karnację. Naukowcy sięgnęli też do nowoczesnych technik kryminalistycznych.

Była nastolatką, zginęła od ciosu w potylicę

Jak wskazano, polscy naukowcy Dominika Sieczkowska i Bartłomiej Chmielewski opracowali dokładną dokumentację ciała inkaskiej dziewczyny. Z analizy tomograficznej wynika, że miała od 13 do 15 lat, wskazują na to także jej kości. Wiadomo również, że gdy składano ją w ofierze była zdrowa. Zginęła od ciosu w potylicę, a osoba, która zadała jej śmierć, musiała użyć całej swojej siły.

Wszystkie zebrane informacje pozwoliły naukowcom stworzyć grafikę komputerową z wizerunkiem dziewczyny, a następnie jej trójwymiarowej rzeźby.

Popiersie dziewczyny jest teraz wystawione w Muzeum Sanktuariów Andyjskich w Arequipie. Wraz z nią polscy naukowcy przygotowali wystawę na temat ceremonii Capacocha, podczas których dochodziło do składania ofiar przez Inków. Można podczas niej obejrzeć obiekty, które znaleziono przy ciele Juanity.

Źródło: Universidad Católica de Santa María

WIDEO: Joe Biden przybył do Izraela. Prezydent USA chciał wyrazić sprzeciw wobec brutalnych ataków Hamasu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lmo/kg/ Polsatnews.pl