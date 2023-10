"Taniej już było" - to najczęściej pojawiające się stwierdzenie w kontekście cen paliw. Zdaniem niektórych po wyborach koszty benzyny czy oleju napędowego miały sięgnąć nawet 10 zł/l, jednak jak na razie czarny scenariusz się nie spełnia. Co prawda ceny na stacjach paliw zaczęły rosnąć, ale zdaniem analityków jest to podyktowane cenami na rynku międzynarodowym.