Dotychczas Ken Griffin był znany przede wszystkim jako współtwórca funduszu inwestycyjnego Citadel, który na koniec zeszłego roku zarządzał funduszami o wartości ponad 62 miliardów dolarów.

Jak podało New York Post, w ostatnim czasie Griffin kupił tereny o powierzchni ponad 20 akrów (ok. 8 hektarów) w Palm Beach na Florydzie. Media przypominają, że biznesmen już wcześniej skupował ziemię na tym obszarze. Przez lata zgromadził 27 akrów (ok. 11 ha).

ZOBACZ: USA. Tajemniczy projekt miliardera. Jan Sramek chce wybudować "zielone" miasto w Kalifornii

Griffin zburzył domy, które stały na kupionej przez niego ziemi i zamierza na niej postawić "mega posiadłość", inwestując w budowę 150-400 mln dolarów. Po ukończeniu inwestycja ma być warta około 1 mld dolarów.

Ken Griffin’s Palm Beach billionaire wonderland: From razing mansions to a $1B megalith https://t.co/tbjIBWGapq pic.twitter.com/keFwlB0ifT — New York Post (@nypost) October 18, 2023

Budowa w zaułku miliarderów

Jego posiadłość znajduje się niedaleko luksusowego ośrodka Mar-a-Lago, który należy do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Okolica ta nazywana jest przez amerykańskie media "zaułkiem miliarderów". Według ustaleń gazety Griffin przeznaczy na budowę nowej posiadłości setki milionów dolarów.

- Jeśli przez ostatnią dekadę wydał prawie pół miliarda na zakup ziemi w Palm Beach i wyda kolejne 150 mln dolarów na budowę nowej rezydencji, to posiadłość będzie warta co najmniej miliard dolarów - powiedział jeden z miejscowych ekspertów nieruchomości, cytowany przez New York Post.

Rzeczniczka prasowa miliardera przyznała, że posiada on jedne z najdroższych na świecie nieruchomości.

- Większość nieruchomości, które posiada Ken, znajdują się w Południowej Florydzie. Nieruchomości w Palm Beach są jednymi z najdroższych - powiedziała Zia Ahmed, rzeczniczka Griffina.

Jak dotąd wiadomo, że Griffin zamierza zbudować rezydencję o powierzchni ok. 4,6 tys. metrów kwadratowych. Będzie się ona składać z luksusowego spa, ogromnego basenu z widokiem na Ocean Atlantycki, ogrodów nad jeziorem, domku dozorcy i mieszkań dla gości.

Według Daily Mail już teraz Griffin posiada nieruchomości za około 600 mln dolarów. W 2019 roku kupił apartament w Nowym Jorku za 238 mln dolarów, było to najwięcej, ile w historii USA zapłacono za mieszkanie. Kilka dni wcześniej świat obiegły informacje, że Griffin kupił za 124 miliony dolarów rezydencję w Londynie w pobliżu Pałacu Buckingham.

WIDEO: Stany Zjednoczone: Polonia ruszyła do urn. "My też mamy prawo do decyzji" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl