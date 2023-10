Co najmniej 189 rozkładających się ciał znaleziono w domu pogrzebowym w Kolorado (USA), który oferuje usługi ekologicznego pochówku - poinformowały władze. Sprawą zainteresowały się służby po zgłoszeniach o nieprzyjemnym zapachu wydobywającym z budynku.

Dom pogrzebowy "Powrót do natury" położony w Penrose w stanie Kolorado specjalizuje się w ekologicznych pochówkach. Podczas przygotowań zmarłego do ostatniej drogi nie używa się środków chemicznych, w tym płynu do balsamowania, a szczątki chowane są w biodegradowalnej trumnie.

Zielone pogrzeby są dozwolone w stanie, ale ciało należy pochować w ciągu 24 godzin lub trzymać w odpowiednich warunkach chłodniczych.

Ponad 189 niepochowanych ciał

W połowie października służby otrzymały zgłoszenia o nieprzyjemnym zapachu, który pochodził ze wspomnianego domu pogrzebowego. Na miejscu policjanci dokonali szokującego odkrycia - w budynku znajdowało się co najmniej 189 ciał w stanie rozkładu.

Wszystkie szczątki przeniesiono w zeszłym tygodniu do biura koronera hrabstwa El Paso, gdzie trwają prace nad ich identyfikacją przy pomocy FBI. Służby twierdzą, że w miarę kontynuowania wysiłków zmierzających do identyfikacji zmarłych, liczba ta może się zmieniać. Koroner hrabstwa Fremont, Randy Keller, przekazał, że będzie to "bardzo długi proces" ze względu na konieczność uzyskania m.in. odcisków palców czy DNA.

Do zeszłego tygodnia ponad 120 rodzin obawiających się, że wśród szczątków mogą znajdować się ich krewni, skontaktowało się w tej sprawie z organami ścigania.

Właściciel domu pogrzebowego oskarżony

Jon Hallford, właściciel domu pogrzebowego, został oskarżony przez władze o próbę ukrycia "niewłaściwego przechowywania szczątków ludzkich".

To jednak nie wszystko. W ostatnich miesiącach właściciel domu pogrzebowego nie płacił podatków, a także został pozwany przez krematorium za niezapłacone rachunki.

Lokalny nadawca radiowy zwraca uwagę, że stan Kolorado ma jedne z najsłabszych w USA przepisów dotyczących domów pogrzebowych - bez rutynowych inspekcji i specjalnych wymagań dla właścicieli takich obiektów.

