Szef sztabu wyborczego Konfederacji poinformował o zawieszeniu jednego z liderów ugrupowania w prawach członka partii. Chodzi o Janusza Korwin-Mikkego, który jednocześnie został również wyrzucony z Rady Liderów. Za złamanie warunków zawieszenia politykowi grozi ostateczne usunięcie go ze struktur Konfederacji. Korwin-Mikke odniósł się już do sprawy i liczy na możliwość odwołania się.

"Zapadło postanowienie Sądu Partyjnego o wyrzuceniu Janusza Korwin Mikkego z Rady Liderów i zawieszeniu w partii" - poinformował na X (dawniej Twitter) Witold Tumanowicz, szef sztabu wyborczego Konfederacji. Według oświadczenia polityka w przypadku złamania warunków postanowienia wewnętrznego sądu ugrupowania, ten będzie "rozpatrywał jego usunięcie z Konfederacji".

Tumanowicz we wpisie krótko skomentował decyzję partii: "Dość syndromu sztokholmskiego i tłumaczenia się z głupot".

Zapadło postanowienie Sądu Partyjnego o wyrzuceniu Janusza Korwin Mikkego z Rady Liderów i zawieszeniu w partii. Jeśli złamie warunki zawieszenia Sąd Partyjny będzie rozpatrywał jego usunięcie z Konfederacji.



Dość syndromu sztokholmskiego i tłumaczenia się z głupot. — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) October 18, 2023

Korwin-Mikke: Mam w nosie tego typu groźby

Wcześniej tego dnia Korwin-Mikke informował, że został wezwany przed sąd partyjny i ważą się jego losy we współzakładanym przez niego konserwatywnym ugrupowaniu: "Dzieje się! O 14.03 zadzwoniono do mnie, że Sąd Partyjny wzywa mnie na 15.00 na posiedzenie. Oczywiście zażądałem wyznaczenia innego terminu - co nie znaczy, że za 5 minut nie zostanę wyrzucony z Konfederacji" - napisał.

Dotychczas w skład Rady Liderów poza Korwin-Mikkem wchodzili: Krzysztof Bosak (współprzewodniczący), Sławomir Mentzen (współprzewodniczący), Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun, Robert Iwaszkiewicz, Włodzimierz Skalik, Krzysztof Tuduj i Witold Tumanowicz.

ZOBACZ: Rzeczniczka Konfederacji o przyczynach wyniku: Wysoka frekwencja wyborcza "zmiotła nas ze sceny"

80-letni polityk odniósł się do decyzji partyjnego sądu i stwierdził, że nikt nie poinformował go o szczegółach tej decyzji. - Mam nadzieję, że to postanowienie nie jest prawomocne, że są od niego jakieś odwołania - powiedział Korwin-Mikke i dodał, że nie boi się ostrzeżeń szefa sztabu ugrupowania. - Witold Tumanowicz grozi mi, że mnie wyrzucą, jak będę się wypowiadał, mam w nosie tego typu groźby - oznajmił.

Korwin-Mikke zawieszony w Konfederacji. Partia wini go niski wynik

Decyzja o zawieszeniu jednego z najbardziej znanych liderów związana jest najprawdopodobniej z gorszym niż zakładany wynikiem Konfederacji w ostatnich wyborach parlamentarnych. Problemem prawicowo-konserwatywnego ugrupowania jest niskie poparcie w grupie kobiet. Jedną z tego przyczyn mają być właśnie mizoginistyczne wypowiedzi, z których znany jest Korwin-Mikke.

- Na pewno frekwencja była dla nas mocno zabójcza. Jednocześnie widać też duży odpływ kobiet głosujących na Konfederację. Wiele z nich było zniesmaczonych wypowiedziami pana Janusza, który mówił o tym, że chciałby im odebrać prawa głosu - mówił wywiadzie dla Interii Witold Tumanowicz.

Polityk dodał, że by przekonać kobiety do głosowania na ich ugrupowanie w takich warunkach, musiałoby dojść do wytworzenia się u nich syndromu sztokholmskiego.

Pod koniec kampanii wyborczej Janusz Korwin-Mikke oraz Grzegorz Braun, dwaj najbardziej kontrowersyjni posłowie Konfederacji, przestali wypowiadać się w mediach i sieci. Ugrupowanie przyznało, że politycy zostali poproszeni o wycofanie się.

Po wyborach Korwin-Mikke oznajmił, że porażka Konfederacji wynika ze złagodzenia jej postulatów wyborczych m.in. propozycji przywrócenia kary śmierci, czy likwidacji podatku dochodowego. "likwidacja podatków dochodowych, likwidacja ZUSu - ze wszystkiego sie wycofalismy. To po co głosować na niewiarygodną partię, która powie, że obietnica nie wchodzenia w koalicję z PO i PiSem to też był tylko żart?" - pisał na X.

Niestety: nie napiszę nic oryginalnego. Najpierw pokażę zestaw sondaży...

KONFEDERACJA nie wykorzystała podstawowych atutów. Pozwoliliśmy ludziom zapomnieć o CoViDzie zamiast grzać: "Braun domaga się powieszenia Niedzielskiego". Pozwoliliśmy zapomnieć, jak demaskowałem, że… — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 16, 2023

80-letni polityk przegrał w wyborach do Sejmu. Wyprzedziła go Karina Bosak

Janusz Korwin-Mikke przegrał w podwarszawskim okręgu nr 20 z Kariną Bosak, żoną innego lidera Konfederacji i nie dostał się do Sejmu. Bosak zyskała ponad 21 tysięcy głosów, czyli ponad dwa razy więcej niż startujący z pierwszej pozycji na liście Korwin-Mikke (9924 głosy).

Zdaniem lidera Konfederacji dowodzi to że, "kobiety nie powinny mieć prawa głosu".

Żona powiedziała mi dziś, że słyszała od kogoś, że WCzc.Krzysztof Bosak ma do mnie pretensje, że rzekomo obraziłem Jego Żonę. Kategorycznie zaprzeczam takim absurdalnym plotkom. O p.Karinie wypowiadałem się po wyborach coś ze cztery razy: raz, że jest żywym dowodem, że kobiety… — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 17, 2023

Do wygranej żony odniósł się Krzysztof Bosak. - Jest w tym coś symbolicznego, że po negatywnych wypowiedziach o kobietach, kobieta przeskakuje go, jeśli chodzi o wynik wyborczy. Czas wyciągnąć wnioski, wyborcy je wyciągnęli - skomentował we wtorek w RMF FM współprzewodniczący ugrupowania.

W sumie Konfederacja dostała w wyborach do Sejmu 7,16 procent głosów poparcia, co przełożyło się na 18 mandatów poselskich w nowej kadencji parlamentu.