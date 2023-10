- Gdyby nigdy nie powstało PiS i nie byłbym jego członkiem, to pewnie bym rozważał funkcjonowanie w takiej partii jak PSL - ludowej, chłopskiej, konserwatywnej, chrześcijańskiej - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Przemysław Czarnek. Do jego słów odniósł się m.in. rzecznik PSL Miłosz Motyka.

- PSL jest mi bliski - kiedyś nawet mówiłem, że gdyby ktoś mnie przegonił z PiS, to pójdę do PSL, bo to jest partia ludowa, wiejska, chrześcijańska, konserwatywna - stwierdził we wtorek Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Telewizji Republika.

Do słów ministra edukacji i nauki nawiązał w środowym "Gościu Wydarzeń" Bogdan Rymanowski. W rozmowie z nim Czarnek przyznał, że w wielu kwestiach zgadza się z przedstawicielami ludowców.

- Kiedy jeździłem po Lubelszczyźnie w trakcie kampanii samorządowej, działacze PSL niejednokrotnie mówili mi, że mają dokładnie te same poglądy. Ja im mówiłem otwarcie, że gdyby nigdy nie powstało PiS i nie byłbym jego członkiem, to pewnie bym rozważał funkcjonowanie w takiej partii jak PSL - ludowej, chłopskiej, konserwatywnej, chrześcijańskiej, bo taka ona jest, pomimo błędów, których w przeszłości zrobiła bardzo wiele - tłumaczył Czarnek. Podkreślił jednak, że nie wybiera się do PSL.

Przemysław Czarnek o PSL. Miłosz Motyka reaguje

Wypowiedź ministra spotkała się z reakcjami innych polityków w mediach społecznościowych.

"Miłosz Motyka, bierzecie go na pokład?" - zapytała w serwisie x (dawniej Twitter) Katarzyna Kotula z Lewicy.

Sam Motyka, rzecznik PSL, także zareagował:

"Żeby wstąpić do PSL należy uzyskać rekomendację ze strony dwóch członków partii. Nie znam ani jednej osoby, która by Panu na to pozwoliła" - stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych.

