fot za: TwojaPogoda

Do zachodu słońca sytuacja meteo nie powinna ulegać większym zmianom. Nie spodziewamy się opadów deszczu ani nagłego załamania pogody. Co warto odnotować, biomet niemal wszędzie będzie korzystny.

Czemu zawdzięczamy taką aurę? Kluczem do jej zrozumienia jest zapoznanie się z rozkładem ciśnień nad kontynentem, gdzie dominują obecnie dwa potężne układy: niż z ciśnieniem zbliżonym do 970 hPa, zmierzający ku Morzu Barentsa oraz rozległy wyż znad Wysp Brytyjskich, o charakterystycznym, łukowatym kształcie, który obejmie swoim zasięgiem większość kontynentu, aż po Bałkany. I to właśnie on determinuje pogodę nad Polską.