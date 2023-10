Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący plaż przy morzu w Trójmieście. "Zakaz wchodzenia do wody na odcinku Mechelinki-Westerplatte" - zaapelowała jednostka. Powodem są niewybuchy z Zatoki Gdańskiej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat, skierowany przede wszystkim do osób, które we wtorek będą w okolicach Trójmiasta - Gdańska, Gdyni, Sopotu bądź powiatu puckiego.

"Uwaga! Jutro od godz. 8.00 do 17.00 neutralizacja niewybuchu miny morskiej" - ostrzegło RCB. Pochodzą z okresu drugiej wojny światowej.

Apel RCB. Chodzi o plaże

Oznacza to, że dojdzie do powolnego rozkładu materiałów wybuchowych, które w konsekwencji zostaną zniszczone i nie będą stwarzać potencjalnego zagrożenia w przyszłości. W związku z tym nie należy wchodzić do wody przez kilka godzin.

"Zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich na odcinku Mechelinki-Westerplatte" - zaapelowała jednostka.

Strefa bezpieczeństwa, obejmująca zakaz wchodzenia do wody, wyznaczona została wzdłuż linii brzegowej na odcinku: od plaży w Mechelinkach (włącznie) do plaży Gdańsk Westerplatte (włącznie) i wynosi 22 km - przekazała kancelaria wójta gminy Kosakowo.

Portal Gospodarka Marynarska donosi, że neutralizacją zajmą się siły 13. Dywizjonu Trałowców, wchodzące w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.