Pracownicy Parku Narodowego Wielkiego Kanionu mają dość sprzątania po zakochanych, którzy chcą "potwierdzić" swoją miłość, zawieszając kłódki i wyrzucając kluczyki w przepaść. Martwią się też o zwierzęta, które połykają metalowe elementy. Postanowili więc przestrzec pary, że silniejsze od ich kłódek będą... nożyce do metalu.

Wiele par - w ramach romantycznego gestu - przywiesza "miłosne kłódki" w miejscach, które razem zwiedzili. Tak dzieje chociażby w punktach widokowych przy słynnym Wielkim Kanionie w Arizonie. Niestety taki sposób "utrwalania" uczucia stał się utrapieniem dla żyjących tam zwierząt.

Zadowoleni nie są też pracownicy, którzy pozostawione kłódki muszą sprzątać. Władze parku narodowego wydały więc oświadczenie, w którym poinformowały o poważnych skutkach zachowania zakochanych. "Ludzie myślą, że założenie kłódki na ogrodzeniu w punktach widokowych to świetny sposób na okazanie miłości drugiej osobie. Nie jest. To zaśmiecanie terenu" - stwierdziły.



Park potwierdził, że nadal będą usuwać kłódki. "Miłość jest silna, ale nie jest tak silna jak nasze nożyce do metalu" - przestrzeżono.

Miłosne kłódki i kluczyki zagrażają zwierzętom. "Kondory uwielbiają błyskotki"

Problemem nie są tylko same kłódki, które psują krajobraz i obciążają barierki, lecz kluczyki, które pary w miłosnym geście wyrzucają do kanionu. Nierzadko połykają je kondory zamieszkujące obszar kanionu.

"To ciekawskie zwierzęta i - podobnie jak małe dziecko - będą 'badać' dziwne rzeczy oraz brać je do dziobów. Kondory uwielbiają błyszczące rzeczy. Wypatrzą monetę, opakowanie lub błyszczący kawałek metalu, jak klucz z kłódki, a następnie go zjedzą" - czytamy w komunikacie parku.



Ptaki nie są w stanie strawić później metalowych przedmiotów, więc niekiedy trzeba usuwać je operacyjnie z ich organizmów. Władze parku zaznaczają, że czasem na pomoc może być za późno - gdy ptak zje za dużo metalu, może umrzeć. To pogarsza stan populacji kondorów, które już teraz są pod ochroną.

Paryż i Wrocław również nie chcą miłosnych kłódek

Kłódki przywieszane przez zakochanych nie są utrapieniem wyłącznie pracowników Parku Narodowego Wielkiego Kanionu. W Paryżu przy popularnym Moście Zakochanych władze miasta próbują rozprawić się z nimi od kilku lat. Co jakiś czas organizowane jest wielkie czyszczenie. W 2015 roku masa kłódek zdjętych z przeprawy wyniosła aż 45 ton.

Z kolei w Polsce własnego "Mostu Zakochanych" doczekał się Wrocław, gdzie na Moście Tumskim pary zakładały na pamiątkę metalowe zamki. Przyczyniało się to do zbyt wielkiego obciążenia konstrukcji, dlatego władze zakazały ich wieszania, a okolicę objęto monitoringiem.