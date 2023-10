W czwartkowy wieczór w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbyła się gala Nagrody BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego kampanii, przedstawiciele partnerów, rządu, instytucji, firm i ambasadorzy projektu.

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach: dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat. Laureatów wybiera Kapituła, w której zasiadają powstańcy warszawscy, przedstawiciele polskiego rządu, historycy, osoby publiczne oraz ambasadorzy kampanii BohaterON – włącz historię! Ponadto, na podstawie wyników głosowania internautów, w każdej kategorii przyznawany jest Złoty BohaterON Publiczności.

Historia Powstania w Getcie na kliszach

Wśród nagrodzonych znalazła się dziennikarka Polsat News Małgorzata Ziętkiewcz. Dziennikarka odebrała dwa Złote BohaterONy, pierwszego w kategorii dziennikarz, drugim był BohaterON publiczności. Ziętkiewicz została nagrodzona za reportaż "Pochód", który opowiada historię Powstania w Getcie Warszawskim poprzez odkryte po 80 latach negatywy. Ich autorem był polski strażak Leszek Grzywaczewski.

- Niemcy wzywali polskich strażaków, kiedy paliło się Getto. Polscy strażacy gasili domy, obserwowali. Na zdjęciach Leszka Grzywaczewskiego widać, jak żydowskie rodziny skaczą z czwartego, piątego piętra, by nie pójść na Umschlagplatz - tłumaczy Małgorzata Ziętkiewicz.

- Pójście na Umschlagplatz oznaczało podróż w bydlęcym wagonie do Treblinki. Dziennie 55 wagonów odjeżdżało z Umschlagplatz do Treblinki. Ludzie wiedzieli, że już nigdy nie wrócą, więc woleli skakać ze swoimi dziećmi i te zdjęcia pokazaliśmy w naszym reportażu. To coś, czego nikt jeszcze nie widział. Oprócz tego pokazaliśmy wielką tragedią narodu żydowskiego, wielką tragedią Getta - dodała.

Małgorzata Ziętkiewcz podkreśliła, że dotychczas jedynymi znanymi zdjęciami z Powstania w Getcie Warszawskim, były te robione przez Niemców.

W tym roku BohaterONy przyznano już po raz piąty. Nagroda BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona przez organizatorów kampanii BohaterON w celu wyróżnienia tych, których aktywność w szczególny sposób promuje wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną. W bieżącym roku ponownie nagradzano osoby, firmy i instytucje, które wcielają w życie postawę współczesnego patriotyzmu - promują historię Polski XX wieku, prowadzą edukację historyczno-patriotyczną oraz działalność społeczną.