- Reżim w Pjongjangu wysłał we wrześniu do Rosji ponad 1000 kontenerów ze sprzętem wojskowym i amunicją - powiedział w piątek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Amerykanie zaprezentowali zdjęcia satelitarne ukazujące transporty. Biały Dom potępił Koreę Północną za dostarczanie sprzętu wojskowego wykorzystywanego do ataków na Ukrainę.