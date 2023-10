Już w niedzielę Polacy zadecydują, kto ma zasiąść w parlamencie, nie wszyscy jednak ustalili, gdzie dokładnie pójdą do urn wyborczych. 12 października to ostatni dzień na zmianę miejsca głosowania dla tych, którzy chcą oddać głos poza miejscem zameldowania lub stałego zamieszkania. Sprawdź, jak możesz to zrobić.