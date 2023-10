Jak poinformował ukraiński portal Fokus "Siły Zbrojne Ukrainy rakietą S-200 uderzyły w tajną bazę GRU na Krymie". W wyniku ataku, który miał zostać przeprowadzony w sobotę wieczorem 7 października, miała zginąć elita rosyjskiego tajnego wywiadu.

Rosjanie potwierdzają

Doniesienia potwierdziły dzień później rosyjskie media. "Wróg wystrzelił rakietę z systemu S-200. Uderzenie było bardzo poważne i niestety celne. Zginęło 21 osób, 16 zostało rannych" - napisała w mediach społecznościowych "Kremlowska tabakiera" odwołując się do źródeł w Sztabie Generalnym rosyjskiej armii.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło, że w Dżankoj doszło do wybuchów. Według specjalistów wszyscy zmarli to elitarni agenci specjalni Głównego Zarządu Sztabu Generalnego (GRU). W tajnym obozie miały mieszkać i trenować rosyjskie oddziały. Było to miejsce z którego wyruszali na misje - głównie do obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Istnienie bazy było ściśle tajne. Budynek był zamaskowany i jak podkreślają rosyjskie media Ukraińcy nie mieli prawa wiedzieć, że stacjonują tam oddziały GRU. W związku z tym wojsko podejrzewa, że ​​w ich szeregach jest zdrajca. Drugim rozważanym scenariuszem jest to, że zauważył ich ktoś z okolicznych mieszkańców.