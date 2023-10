- Z nas, małych przedsiębiorców, państwo wyciska ile wlezie - słyszymy w nowym spocie Koalicji Obywatelskiej. Partia Donalda Tuska prezentuje 100 konkretów - plan na pierwsze dni rządów. Tym razem skierowała się do przedsiębiorców, których chce odciążyć poprzez zmianę w sposobie wypłacania zasiłku chorobowego. Zapowiada, że już od pierwszego dnia choroby będzie to robił ZUS.

Wybory parlamentarne są już coraz bliżej, a kampania weszła w decydujący okres. W związku z tym Koalicja Obywatelska prezentuje w swoich mediach społecznościowych 100 konkretów - plan na pierwsze sto dni rządów po potencjalnym wyborczym zwycięstwie.



W najnowszym klipie partia zwraca się do przedsiębiorców, obiecując, że już od pierwszego dnia ich rządów, to ZUS będzie płacił chorobowe za pracownika. Dziś przez pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym robi to pracodawca. Ta liczba spada do 14 dni, jeżeli pracownik ma więcej niż 50 lat.

KO: Z małych przedsiębiorców państwo wyciska ile wlezie

Koalicja Obywatelska uznaje, że obecne rozwiązanie jest uciążliwe dla przedsiębiorców i zapowiada jego zmianę.



- Prowadzę firmę od 15 lat. Bywało różnie, ale nigdy tak ciężko jak teraz. A z nas, małych przedsiębiorców, państwo wyciska ile wlezie - mówi w spocie przedsiębiorca.



- Kiedy zachoruje pracownik, przez dłuższy czas muszę płacić za niego chorobowe. Nie mam pretensji do pracownika, że jest chory, ale mnie po prostu na to nie stać - dodaje.

Kandydat KO: ZUS będzie płacił chorobowe od pierwszego dnia

Zmianę obowiązującego obecnie systemu zapowiada kandydat z Warszawskiej listy KO i główny ekonomista Instytutu Obywatelskiego Andrzej Domański.



- Nie jest winą, ani pracownika, ani pracodawcy, że pracownik czasami jest chory, ale dziś przez ponad miesiąc chorobowe jest płacone przez pracodawcę. To dociąża w szczególności te najmniejsze firmy. Wiemy jak to zmienić - deklaruje w spocie.



- Gdy wygramy wybory, już od pierwszego dnia to ZUS będzie płacił chorobowe. Przywróćmy w Polsce normalność, wybierzmy konkret - obiecuje polityk.

Prawo i Sprawiedliwość: Tusk znaczy bieda

Tego samego dnia krótki spot wyborczy opublikowało w mediach społecznościowych także Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca porównała w nim okres rządów Donalda Tuska do ostatnich ośmiu lat, gdy to PiS sprawowało władzę.



- Różnica jest prosta. Za ich rządów bezrobocie 14,4 proc i pracowało się za 5 zł za godzinę. Za naszych szybko gonimy średnią europejską. Wybór należy do Ciebie - słyszymy w jedenastosekundowym klipie.