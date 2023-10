Odkrycie w mieszkaniu. Zwłoki mężczyzny i martwe koty

Do przerażającego odkrycia doszło w w piątek w kamienicy przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu. Sprawę jako pierwszą opisała PAP.

Pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wezwali inni lokatorzy, których zaniepokoił odór wydobywający się z mieszkania samotnie mieszkającego na parterze mężczyzny. Jednak po ich przybyciu nikt nie otwierał drzwi, dlatego zdecydowali się oni wezwać policję.

Na miejscu interweniowało schronisko

- Funkcjonariusze weszli do mieszkania i zastali martwego mężczyznę. W celu ustalenia przyczyny śmierci ciało zabezpieczono do sekcji - przekazała polsatnews.pl oficer prasowa kaliskiej policji podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz. Jak dodała, najprawdopodobniej zmarł on z przyczyn naturalnych, chociaż nie jest to jeszcze potwierdzone.

W tym samym mieszkaniu znaleziono także dwa martwe koty i jednego żywego. Mężczyzna miał jeszcze jednego kota, ale nie wiadomo, co się z nim stało. Na interwencję wezwano pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, którzy zaopiekowali się odnalezionym kotem.

aas/kg/ Polsatnews.pl