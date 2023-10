Andrzej Duda w Polsat News: Zaoferowałem pomoc humanitarną Izraelowi

Bogdan Rymanowski zapytał prezydenta Andrzeja Dudę o to, czy wydarzenia z Izraela mogą być początkiem III wojny światowej.

- Ja bym nie przesadzał. To nie jest pierwsza sytuacja wojenna tam na Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy, że na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci takie sytuacje już były. Tam się toczyły wojny, które nie doprowadziły do żadnej wojny światowej. Więc ja bym aż tak daleko nie szedł - stwierdził. Dodał jednak, że "jest to sytuacja od bardzo dawna tam nieoglądana i groźna", Hamas wystrzeli tysiące rakiet.

ZOBACZ: Czym jest Hamas? Konflikt izraelsko-palestyński trwa od lat

- I tu rzeczywiście czegoś takiego nie obserwowano od bardzo dawna - stwierdził.

Prezydent w Polsat News: Zaoferowałem pomoc

Andrzej Duda został zapytany o szczegóły rozmowy telefonicznej, jaką po ataku na Izrael odbył z prezydentem tego kraju.

- To nie była długa rozmowa. Przede wszystkim przekazałem nasze kondolencje, wyrazy współczucia dla narodu izraelskiego, dla samego pana prezydenta również - mówił.

ZOBACZ: Strefa Gazy. Reporterka prowadziła relację na żywo, za nią uderzyła rakieta

- Powiedziałem, że jesteśmy gotowi udzielić pomocy, gdyby było potrzebne wsparcie humanitarne (...) Izrael jest państwem, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni i tą pomoc przede wszystkim dla ludzi, dla osób poszkodowanych jesteśmy w stanie zaoferować" - podkreślił prezydent.