Wtargnięcie do biura senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. "Napastnik wyciągnął nóż"

Do biura senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wtargnął mężczyzna uzbrojony w nóż. Groził pracownikom biura.

- Do naszego biura wszedł człowiek, który wyzywał mnie, wyzywał panią dyrektor biura. To co nastąpił na końcu było najgorsze. Wyciągnął nóż i zaczął jej grozić - powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski.

- Nie będzie akceptacji dla tego typu zachowań. Jedziemy prosto na komisariat policji. mam nadzieję, że policja zrobi wszystko by ująć sprawcę - dodał.

Dodał, że mężczyzna uciekł gdy dyrektor biura senatora zaczęła głosić po policję.

Dyrektor biura relacjonowała, że mężczyzna wszedł do biura zaraz po jego otwarciu i miał około 40 lat.

- Zapamiętałam, że miał zarost i był brunetem. Wysoki, dobrze zbudowany. Zaczął wyzywać mojego szefa od zdrajców Polski. Padały też inne epitety - powiedziała.

Następnie mężczyzna miał wyciągnąć nóż.

- Wyciągnął scyzoryk z nożem i zaczął nim wymachiwać. Podbiegłam do biurka, wzięłam telefon i powiedziałam, że dzwonię na policję. Wtedy mężczyzna uciekł - powiedziała dyrektor biura senatora Kwiatkowskiego.

Polsat News