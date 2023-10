Pani Agnieszka to rozpoznawalna w Kołobrzegu postać. Od lat promuje swój talent na kołobrzeskim deptaku, w pobliżu molo. Na co dzień porusza się na wózku.

By lepiej ją słyszano, podczas śpiewania używa głośnika. To właśnie on przysporzył jej problemów ze strażą miejską. Funkcjonariusze skierowali do sądu około 30 wniosków o jej ukaranie.

Sposób na życie czy łamanie prawa?

Póki co zasądzono grzywny w wysokości 100 i 500 złotych. Straż miejska chce jednak, by kolejna wyniosła pięć tysięcy złotych.

- Obwiniona przy wykonywaniu swojej działalności muzycznej wykorzystuje swój wizerunek osoby niepełnosprawnej. My nie jesteśmy przeciwnikami osób niepełnosprawnych, ani też rozwijaniu jakichkolwiek talentów. Jedynym przeciwwskazaniem w tym wypadku jest przestrzeganie prawa - stwierdził w sądzie Krzysztof Szostak ze straży miejskiej w Kołobrzegu. Cytuje go "Fakt".

Według pani Agnieszki śpiewanie to jej sposób na życie. Podkreśliła też, że niesie innym wiele radości.

Wyrok w tej sprawie zapadnie w piątek.

ac/ sgo/ Polsatnews.pl