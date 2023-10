Sojusznik sprzeciwił się Rosji. Potężne konsekwencje dla Putina

Parlament Armenii zagłosował za dołączeniem do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Oznacza to, że Erywań zostanie zobowiązany do aresztowania Władimira Putina, jeśli ten pojawi się na terytorium kraju. Choć premier Nikol Paszynian twierdzi, że decyzja ma związek z wydarzeniami w Górskim Karabachu, to Kreml otwarcie potępił rozwiązanie.