- Ataki na Kościół, a w tym roku także ataki na Jana Pawła II. Jeśli oni wygrają, to to wróci. Bądźcie pewni - powiedział o opozycji Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Łodzi. Przestrzegł swoich wyborców, że zwłaszcza jedna z partii - PSL - jest "skrajnie antyklerykalna". Mówił też w kontekście kryzysu migracyjnego, że nielegalni przybysze "rozrabiają w sposób mało sympatyczny".

Prezes PiS na środowym spotkaniu w Łodzi nawiązał do środowej debaty w Parlamencie Europejskiej o pakcie migracyjnym. Według Kaczyńskiego wielu przedostających się do Europy cudzoziemców nie ucieka przed niebezpieczeństwem i nie podejmuje na terenie UE pracy, zagraża natomiast bezpieczeństwu obywateli.

- Począwszy od tych, którzy tutaj przybywają, by prowadzić działalność terrorystyczną (...), po takich, którzy po prostu, używając języka potocznego, rozrabiają w sposób mało sympatyczny, albo wręcz odrażający - przekonywał polityk PiS i dodał, że pakt migracyjny jest zachętą dla handlarzy żywym towarem.

W jego ocenie "skoro Europa przyjmuje, skoro ma zamiar relokować (migrantów), to znaczy, że istnieje szansa na zarobienie parę tysięcy euro od głowy a często i dziesięć tysięcy euro".

Prezes PiS wrócił do lat 2007-2015. Krytykował W. Kosiniaka-Kamysza

Zdaniem Kaczyńskiego jedynie PiS może przeciwdziałać fali migracji do Polski. Uderzył wówczas m.in. w Trzecią Drogę. - W Polsce jest tylko jedna formacja, która w kwestii imigrantów się nie ugnie. Tą formacją jest PiS. Nasi konkurenci polityczni dziś są w stanie powiedzieć "nie" ws. imigrantów, ale czy takie formacje jak PSL są wiarygodne? Nie, oni chcą wrócić do władzy i czerpać z tego profity - oceniał.

Polityk zarzucił też liderowi PSL porzucenie interesów polskiej wsi i uleganie PO. Przypomniał, że Władysław Kosiniak-Kamysz w czasach wspólnych rządów jego formacji z Platformą w latach 2007-2015 popierał podniesienie wieku emerytalnego. - Niektórzy mi tłumaczyli, że on był wtedy młody, trzydzieści lat z kawałeczkiem. Proszę państwa, to jest wiek chrystusowy. Najwyższy czas, żeby już być mądrym - stwierdził Kaczyński.

Kaczyński zwrócił się również do wyborców, którzy zastanawiają się nad zagłosowaniem na Trzecią Drogę. - Proszę państwa, to jest ta sama droga. Dokładnie ta sama, co była i musimy o tym cały czas pamiętać - stwierdził polityk PiS.

Jarosław Kaczyński o PSL: Formacja skrajnie antyklerykalna

Prezes partii rządzącej przekonywał też, że rządy opozycji przyniosą do kraju chaos i zniszczenie "chrześcijańskiego porządku moralnego". - Na tym tle trzeba widzieć ataki na Kościół, a w tym roku także ataki na Jana Pawła II. Te ataki to był element uderzenia w ten porządek, bardzo konsekwentny program jego podważenia, jego zniszczenia - stwierdził.

- Pamiętajcie, że to wróci. Jeśli oni wygrają, to to wróci. Bądźcie pewni - dodał Kaczyński i po raz kolejny wspomniał o PSL, mówiąc, że jest to "formacja w gruncie rzeczy skrajnie antyklerykalna".

Kaczyński prosił słuchaczy, by przestrzegali innych przed głosowaniem na KO. - Nie bądźcie niemądrzy, nie sprowadzajcie sobie na głowę tego nieszczęścia - powiedział Jarosław Kaczyński.

