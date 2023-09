W Austrii odkryto skórzany but dziecięcy sprzed ponad 2000 lat. Jak wyjaśniło Niemieckie Muzeum Górnictwa Bochum-Leibniz starodawny but jest w doskonałym, jak na swój wiek, stanie.

Muzeum Badań Georesources prowadzi wykopaliska archeologiczne w zachodniej wiosce Dürrnberg niedaleko Salzburga. Miejsce znane jest z wydobywania soli kamiennej, które miało miejsce już w epoce żelaza. Pod nadzorem dr Thomasa Stöllnera dokonało ostatnio ważnego odkrycia. Jak stwierdzono w notatce prasowej but, pochodzący z ostatnich wykopalisk, pozostał w znakomitym stanie dzięki działaniu konserwującemu soli.

Numer buta odpowiadałby obecnemu 30 (rozmiar europejski) i według Niemieckiego Muzeum Górnictwa w Bochum-Leibniz prawdopodobnie pochodzi z II wieku p.n.e.:

Niesamowite odkrycie w Austrii

- Materiały organiczne z biegiem czasu na ogół ulegają rozkładowi. Znaleziska takie jak but tego dziecka, ale także tekstylia, szczątki lub ekskrementy, takie jak te znalezione w Dürrnbergu, dają niezwykle rzadki wgląd w życie górników z epoki żelaza. Dostarczają cennych informacji dla naszej pracy naukowej. Odkrycie butów skórzanych nie jest rzadkością, jednak wyjątkowy jest fakt, że jest to but dziecięcy. Na uwagę zasługuje także stan, w jakim został znaleziony, z pozostałościami lnianego sznurowania. Pozwala to na zrozumienie dawnego sposobu wiązania - powiedział kierownik działu badawczego, prof. dr Thomas Stoellner.

- Naszym celem jest zbadanie całego terenu i uzyskanie w ten sposób możliwie najpełniejszych informacji na temat pracy górników z epoki żelaza i ich trybu życia. Ponadto należy odkryć, jakie jeszcze artefakty kryje w sobie Dürrnberg - kontynuuje Stoellner.

To nie pierwsze skórzane buty znalezione w Dürrnbergu, ale pierwsze należące do dziecka. Oznacza to, że dwa tysiące lat temu, dzieci uczestniczyły w życiu górników pod ziemią. Archeolodzy natrafili także na fragment drewnianej łopaty oraz resztki futra ze sznurowaniem.

