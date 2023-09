Diecezja kaliska wypłaciła ofierze wykorzystywania seksualnego 300 tysięcy złotych odszkodowania wraz z odsetkami - poinformował rzecznik kurii ks. Przemysław Kaczkowski. Wyrok w tej sprawie zapadł w październiku 2021 roku. Kilka dni temu postanowienie to utrzymał Sąd Apelacyjny.

Ofiara wykorzystywana seksualnie przez księdza Arkadiusza H. doczekała się odszkodowania. W piątek diecezja Kaliska poinformowała, że wypłaciła pieniądze pokrzywdzonemu. Wykorzystywany mężczyzna otrzymał 300 tysięcy złotych oraz odsetki.

Rzecznik prasowy diecezji kaliskiej ks. Przemysław Kaczkowski zaprzeczył jakoby kwota została wypłacona na skutek interwencji komorniczej.

"Pojawiające się w mediach informacje o rzekomej interwencji komorniczej, która miałaby przyczynić się do wypłaty odszkodowania są nieprawdziwe. Oczekiwanie na uzasadnienie wyroku w tej sprawie, którego diecezja do tej pory nie otrzymała, nie ma związku z wypłaceniem odszkodowania" - przekazał ksiądz.



W imieniu diecezji wyraził także ubolewanie za krzywdy jakie zostały wyrządzone młodemu człowiekowi.

"W imieniu biskupa kaliskiego wyrażam ubolewanie za krzywdę, której dopuścił się były ksiądz naszej diecezji. Przypominam, że decyzją sądu kościelnego sprawca został wydalony ze stanu duchownego. Dziś diecezja kaliska z determinacją podejmuje działania, by do podobnych sytuacji nie dochodziło i by Kościół był bezpiecznym środowiskiem dla małoletnich i bezbronnych" - napisano w oświadczeniu.

Był molestowany jako dziecko. Diecezja kaliska wydała odszkodowanie

Pokrzywdzony jako osoba małoletnia był wykorzystywany przez księdza w latach 1999-2000. O przyznaniu odszkodowania zadecydował Sąd Apelacyjny w Łodzi 11 września. Utrzymał on w ten sposób postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu wydane w październiku 2021 roku.



Jak informowaliśmy wcześniej, sprawa nabrała rozgłosu po emisji filmu braci Sekielskich pt. "Zabawa w chowanego" w 2020 roku. Przedstawia on historię braci, którzy byli molestowani przez księdza Arkadiusza H. Najpierw duchowny interesował się Jakubem, a potem jego bratem Bartłomiejem, na którego rzecz zostały wypłacone teraz pieniądze.

Po emisji filmu duchowny został zawieszony w pełnieniu posługi kapłańskiej, a następnie został skazany przez pleszewski sąd na trzy lata więzienia. Otrzymał także sądowny zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą na 10 lat.