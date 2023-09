Chwilę przed uderzeniem pioruna w powietrzu obecne są ładunki elektryczne. Mogą one powodować unoszenie się włosów na całym ciele, w tym tych długich na głowie. To ostatnie sygnał od natury, żeby jak najszybciej uciekać. Kilkanaście sekund później w to miejsce z dużym prawdopodobieństwem uderzy piorun.

Burza na otwartej przestrzeni

Do takiej sytuacji doszło w Chinach w jednej z najgłębszych depresji na świecie - w Kotlinie Turfańskiej. To rozległa kotlina o charakterze tektonicznego zapadliska we wschodnim Tienszanie położona -154 m n.p.m. Klimat wybitnie kontynentalny, suchy, z rocznymi opadami 20 mm. Kotlina znajduje się między pasmami: Bogda Shan (wysokość do 5445 m) na północy i Kuruk-tag na południu.

Właśnie to miejsce zwiedzała grupka turystów. Wczasowicze - między innymi mama z kilkuletnią córką - spacerowali po pustyni. Na nagraniu z tego zdarzenia widać nawet, że szykowali się na zjazd z piaskowych gór na sankach.

Ciemne chmury i "ostatnie ostrzeżenie"

W pewnym momencie na niebie skłębiły się burzowe chmury - doszło do elektryzującej sceny - długie kosmyki włosów kobiety i dziewczynki zaczęły się unosić. Gdy włosy "zjeżyły im się na głowach" całkowicie, wyglądały jak promienie słońca dookoła ich twarzy. Nie był jednak pozytywny znak - to ostrzeżenie.

Na filmiku widać, jak po chwili zawahania turyści zmierzają z powrotem w kierunku samochodu z każdą sekundą przyspieszając kroku. Gdyby nie ich refleks zdarzenie mogłoby się skończyć tragicznie.

Electrifying moment in #Turpan: Tourists' hair stands on end as lightning approaches. Quick thinking saves the day as tourists seek shelter, escaping unharmed from a potential #lightning strike in Xinjiang's desert. #China pic.twitter.com/JA5ruhI1fR — Warm Talking (@Warm_Talking) August 17, 2023

Podobnej sytuacji można doświadczyć szczególnie na otwartej przestrzeni, na przykład w górach. Co wtedy robić? Najlepiej jak najszybciej znaleźć schronienie. Jeśli nie mamy takiej możliwości pod żadnym pozorem nie kładźmy się na ziemi - zamiast ukucnijmy, obejmując rękami kolana. W przypadku porażenia piorunem rozładowanie się energii będzie mniej rozległe.

polsatnews.pl