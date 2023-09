Jak rozwija się sytuacja na rynku nawozów wieloskładnikowych i mokrej kukurydzy? Minister odpowiada

Czy ceny mokrej kukurydzy zaczną rosnąć?

Podczas spotkania strona społeczna słusznie zwróciła uwagę na to, że firmy skupujące kukurydzę mokrą sztucznie zaniżają jej ceny. Minister Telus zachęcił rolników, by ci wystąpili z wnioskiem o wydanie świadectwa jakości handlowej swoich zbóż w wojewódzkich oddziałach IJHARS, co ma zwiększyć ich wartość w oczach skupów.



Jednocześnie zapewnił, że państwo dopłaci firmom skupowym 200 złotych do tony mokrej kukurydzy zakupionej od polskich rolników od 15 września do 31 grudnia. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że taki zakup będzie musiał być potwierdzony fakturami.

Co dalej z dostępnością nawozów?

Nie jest żadną tajemnicą, że dostępność nawozów wieloskładnikowych w Polsce pozostawia dziś wiele do życzenia. Wiedzą o tym zarówno rolnicy, którzy każdego dnia muszą mierzyć się z ich deficytem, jak i przedstawiciele ministerstwa.



Robert Telus poinformował zgromadzonych, że wszystkie linie produkcyjne, którymi zarządzają państwowe (lub zależne od państwa) firmy wytwórcze zostały już uruchomione. Wszystko po to, by jak najszybciej zażegnać sytuację kryzysową.

ZOBACZ: Prognozy dla upraw kukurydzy i pszenicy – MARS przewiduje niższe plony



Minister zwrócił też uwagę na to, że we wrześniu uruchomiono nowy program dopłat do nawozów. Rolnicy otrzymają 500 złotych do hektara upraw rolnych oraz 250 PLN do hektara łąk i pastwisk. Co warto podkreślić, wsparcie będzie przyznawane do 300 ha.



Minister podzielił się też informacjami o sporym zainteresowaniu kredytami płynnościowymi:

– Rolnicy złożyli już wnioski o te kredyty na kwotę 3 mld zł. Mamy jeszcze zarezerwowane na ten cel 7 mld zł, a limit akcji kredytowej wynosi 10 mld zł – przekazał minister Telus.

Czy wszystkie te deklaracje oraz kolejne dofinansowania i wsparcia dla rolnictwa pomogą zażegnać kryzys, z którym od pewnego czasu zmaga się ta branża? Zdania na ten temat są podzielone. Bez wątpienia bardzo ważny będzie też dzisiejszy dzień – gdy dowiemy się, czy Unia Europejska utrzyma embargo na wybrane produkty rolne z Ukrainy.



Źródło: opracowanie własne, na podstawie informacji ze strony MRiRW

red/ Polsatnews.pl