200 tys. zł dla młodych rolników. Kończy się czas na składanie wniosków

Premia wysokości 200 tys. zł dla nowych rolników jest częścią wsparcia finansowanego z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023‑2027. Kto może ubiegać się o tego typu dofinansowanie i do kiedy należy składać wnioski?

Premie dla młodych rolników – nabór trwa do 29 września

Rolnicy muszą pamiętać, że wnioski o premię można składać wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin nasyłania dokumentów upływa 29 września 2023 r. Jak podaje ARiMR, obecnie wnioski złożyło już kilkudziesięciu rolników. Do tej pory najwięcej podań pochodzi z Mazowsza.

Kto może ubiegać się o premię dla rolników?

O ten typ wsparcia finansowego może wystąpić każda osoba od 18 do 40 roku życia, która rozpoczyna prowadzenie działalności rolnej lub prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące do momentu złożenia wniosku. Poza wysłaniem dokumentów należy też przedłożyć w ARiMR biznesplan wraz z pisemnym zobowiązaniem się do jego realizacji.

Wypełnienie założeń biznesplanu musi nastąpić w ciągu maksymalnie trzech lat kalendarzowych, które liczone będą od roku, w którym został dostarczony wniosek o wsparcie. Młody rolnik, który chce otrzymać dofinansowanie, musi mieć nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa i posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Osoby, które kwalifikacji jeszcze nie mają, muszą je zdobyć maksymalnie w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

W jaki sposób wypłacane jest dofinansowanie dla młodych rolników?

Wsparcie oferowane przez ARiMR ma charakter ryczałtu i jest wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza ma wysokość 140 tys. zł i jest przekazywana rolnikowi w momencie poprawnego złożenia wniosku i spełniania wszystkich warunków opisanych wyżej. Druga transza w wysokości 60 tys. zł trafia na konto rolnika po realizacji biznesplanu. Warto podkreślić, że premia przyznawana jest tylko raz na gospodarstwo i może ją otrzymać tylko jedna osoba. Jeśli gospodarstwo prowadzi małżeństwo, o fundusze może ubiegać się jedno z małżonków.

Na co można przeznaczyć środki z premii dla młodego rolnika?

70% przyznanej premii dla młodych rolników należy zainwestować w środki trwałe, np. grunty rolne, nowe maszyny, wyposażenie niezbędne do przygotowania i sprzedaży produktów rolnych. Fundusze można przeznaczyć także na zakup komputerów do zarządzania procesami produkcyjnymi, ale też zwierząt gospodarskich.



Warto zaznaczyć, że możliwe jest również przeznaczenie środków na modernizację lub budowę budynków. 30% dofinansowania powinno być spożytkowane na zakup produktów rolnych, takich jak: pasze, środki ochrony roślin, paliwo rolnicze czy też nawozy.

Komu nie przysługuje wsparcie?

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby prowadzące gospodarstwa, na których znajdują się plantacje roślin wieloletnich wykorzystywanych na cele energetyczne lub których właściciele zajmują się hodowlą zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych. Wyjątkiem są hodowle królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego.

Pieniądze nie mogą być też przeznaczone na zakup gruntu od rodziców, dzieci, małżonka. Za dofinansowanie nie można także wybudować budynków na ziemi, która nie należy do wnioskodawcy lub nie jest przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej.

red/ Polsatnews.pl