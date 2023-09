Solenopsis invicta, czyli mrówka ognista jest tak nazywana ponieważ jej użądlenia są bardzo bolesne (ból podobny do oparzenia) i mogą powodować poważne reakcje alergiczne.

Chociaż pochodzi z Ameryki Południowej rozprzestrzeniła się po świecie poprzez handel morski i transport produktów roślinnych. W ten sposób, w niecałe sto lat, mrówce udało się skolonizować Australię, Chiny, Karaiby, Meksyk i Stany Zjednoczone.

Teraz mrówkę zaobserwowano również w Europie. Konkretnie w rejonie miasta Syrakuzy na Sycylii we Włoszech.

Eksperci ostrzegają, że owad może szybko opanować całe Włochy jak i pozostałe części kontynentu, wywierając znaczący wpływ na ekosystemy, rolnictwo i zdrowie ludzkie.

- Ten gatunek mrówek ma również istotny wpływ na naturalne ekosystemy: w miejscach zasiedlania powoduje zmniejszenie różnorodności bezkręgowców i drobnych kręgowców - powiedział włoskiej agencji ANSA Mattia Menchetti z Instytutu Biologii Ewolucyjnej.

Zagrożenie dla całego kontynentu

Po obejrzeniu zdjęć zrobionych na Sycylii badacze udali się tam, aby potwierdzić tożsamość mrówek. Na obszarze 4,7 ha odkryli 88 gniazd, z których każde zamieszkiwało wiele tysięcy mrówek robotnic. W rozmowie z mieszkańcami okolicy autorzy badania ustalili również, że pierwsze bolesne użądlenia datowane są tam na co najmniej 2019 rok.

Badaczom nie udało się ustalić, w jaki sposób mrówka ognista przybyła do Włoch, ale po przeanalizowaniu jej DNA doszli do wniosku, że ta konkretna populacja prawdopodobnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych lub Chin.

Z badań wynika, że około 7 proc. kontynentu europejskiego i 50 proc. europejskich miast ma warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się tego gatunku mrówek.

- Zgodnie z wynikami naszego modelu ekologicznego duże nadmorskie miasta należą do najpopularniejszych miejsc goszczenia Solenopsis invicta, zarówno we Włoszech, jak i w pozostałej części Europy. Jest to niepokojące zwłaszcza dlatego, że miasta te są głównymi ośrodkami handlu i są ze sobą powiązane, w związku z czym pozwala to mrówkom na jeszcze szybsze rozprzestrzenianie się. Ponadto, zgodnie z naszymi prognozami, wraz ze zmianami klimatycznymi znacznie zwiększą się obszary nadające się do ich zasiedlenia - wyjaśnił Mattia Menchetti.

- Sytuacja jest monitorowana przez lokalne władze, a zespół badawczy pozostaje do dyspozycji w roli konsultanta naukowego. Zachęcamy obywateli do zgłaszania ewentualnej obecności mrówki ognistej zarówno za pośrednictwem oficjalnych kanałów, jak i platform internetowych placówek naukowych - dodał.

