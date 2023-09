Ważą się losy Fernando Santosa. Spotkanie w siedzibie PZPN

O 10:00 zaczęło się spotkanie szefa PZPN Cezarego Kuleszy z selekcjonerem reprezentacji Polski Fernando Santosem. Jak ustalił Polsat News, Portugalczyk prawdopodobnie straci stanowisko po słabych występach Biało-Czerwonych w eliminacjach do Euro 2024. Za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu PZPN może mu zapłacić nawet 1,4 mln zł.

Jeśli PZPN zrezygnuje we wtorek z usług Fernando Santosa, Portugalczyk nie spędzi na stanowisku selekcjonera polskiej kadry nawet roku. Jako następcę Czesława Michniewicza przedstawiono go w styczniu. Miał za zadanie poprowadzić reprezentację do pewnego awansu na Euro 2024.

Cel jednak się nie udał. W eliminacjach do mistrzostw Biało-Czerwoni co prawda dwa razy wygrali, rozgrywając mecze w Warszawie (1:0 z Albanią i 2:0 z Wyspami Owczymi), ale trzykrotnie ulegli - z Czechami 1:3, z Mołdawią 2:3 oraz w niedzielnym blamażu w Tiranie, gdzie albańscy gospodarze strzelili nam dwie bramki, a my im żadnej.

Spotkanie na szczycie w PZPN. Kulesza podziękuje Santosowi?

We wtorek Polsat News ustalił, że szef PZPN Cezary Kulesza podziękuje Santosowi za dalszą pracę. Zagraniczny selekcjoner nie odejdzie jednak z pustymi rękoma. Za przedwczesne rozwiązanie kontraktu ma otrzymać mniej więcej 1,4 mln złotych.

Portugalczyk zjawił się o 10:00 w siedzibie piłkarskiego związku na stołecznej Ochocie. Nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, żadnego komentarza nie udzielił też PZPN. Oświadczenie w sprawie przyszłości Santosa spodziewane jest w południe i prawdopodobnie będzie dotyczyć rozwiązania z nim umowy.

W niedzielę wieczorem, gdy Polacy przegrali z Albanią, Kulesza pisał na Twitterze, że "walczymy do końca, choć nie wszystko zależy od nas". "Dopóki piłka w grze musimy zrobić wszystko żeby awansować. Wierzę w naszych zawodników!" - zapewniał. Obecnie mamy wyłącznie matematyczne szanse, by zagrać w Euro 2024, nie uczestnicząc w barażach.

Walczymy do końca, choć nie wszystko zależy od nas. Dopóki piłka w grze musimy zrobić wszystko żeby awansować. Wierzę w naszych zawodników! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 10, 2023

Kto może zastąpić Santosa? Jeden z kandydatów trenuje piłkarzy z Japonii

Trwają spekulacje, kto mógłby zostać nowym trenerem polskiej reprezentacji. "Zanosi się na powrót byłego selekcjonera po wielu latach..." - napisał na Twitterze dziennikarz Polsat Sport Cezary Kowalski.

Zanosi się na powrót byłego selekcjonera po wielu latach... — Cezary Kowalski (@kowalski_cezary) September 11, 2023

Wśród nazwisk wymieniani są Marek Papszun, były trener Rakowa Częstochowa oraz Maciej Skorża, prowadzący obecnie zespół Urawa Red Diamonds z Japonii. Niewykluczona jest też nominacja Michała Probierza, selekcjonera piłkarskiej kadry U-21.