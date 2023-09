Weekend zapowiada się upalnie i słonecznie. W sobotę słupki rtęci w niektórych miejscach w Polsce pokażą nawet 30 st. C. Taka pogoda ma się utrzymać przez kilka dni, ale w nadchodzącym tygodniu może dojść do nagłego ochłodzenia. W czwartek temperatura maksymalna w całym kraju może wynieść około 18-20 stopni.

W weekend - 9 i 10 września - upał ma się rozlać po całym kraju. Jak prognozuje IMGW, w sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C. do 28 st. C. Najcieplej będzie zachodniej części Polski, a na najchłodniej na północy i południowym wschodzie.

Prognoza pogody na 9 i 10 września

Początkowo na niebie może pojawić się kilka chmur, ale na ogół ma być słonecznie i sucho.

☀️Dziś słonecznie, jedynie lokalnie zachmurzenie umiarkowane, ale bez opadów. Rano możliwe szybko zanikające mgły.



🌡️Temperatura maksymalna od 24°C na północnym wschodzie do 30°C na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 21°C do 23°C.



💨Wiatr słaby.#IMGW pic.twitter.com/jFczvPb7Fd — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 9, 2023

Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany. Dzisiejszy biomet jest korzystny.

Podobna pogoda czeka nas w niedzielę. Nadal będzie napływało ciepłe i suche powietrze, a ciśnienie będzie powoli spadało.

ZOBACZ: Pogoda na wrzesień. Ostatnie słoneczne dni

Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C. do 29 st. C., natomiast w pasie nadmorskim będzie to 22-25 st. C. Zachmurzenie będzie małe, a wiatr słaby.

W rejonach górskich należy uważać na ograniczające widoczność mgły, które mogą wystąpić w nocy i rano.

Ochłodzenie na horyzoncie

Upały nie odpuszczą również na początku przyszłego tygodnia. Mają się utrzymywać co najmniej do środy.

"Codziennie będziemy notować na ogół od 27 do 30 stopni, a miejscami na zachodzie, w centrum i na środkowym wschodzie nawet do 32 stopni" - podaje serwis TwojaPogoda.pl.

Później możemy spodziewać się ochłodzenia i deszczu.

W czwartek w całym kraju nieco chłodniej, temperatura maksymalna około 18-20 stopni - podaje IMGW.

