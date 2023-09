W sobotę swoje postulaty wyborcze zaprezentowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości oraz szerzej - Trzeciej Drogi oraz Lewicy. W rozmowie z Polsat News eksperci Agaton Koziński i Piotr Kusznieruk przedstawili swoje spostrzeżenia na temat tych wystąpień.



Zapytany o to najlepsze, Koziński przytoczył Trzecią Drogę. - Podobała mi się ta bezczelność, z którą weszli. Leżał temat na stole i tylko oni go dostrzegli, mówię o programie Mieszkanie Plus. Ten program jest piętą achillesową od ośmiu lat rządów PiS. Gdyby PiS go zrealizowało, moim zdaniem dzisiaj myślałoby w kategoriach większości konstytucyjnej, a nie drżało o to, czy wygra wybory i czy będzie w stanie utrzymać władzę po 15 października - podał publicysta.

Jednakże całe ich wystąpienie uznał za "bardzo akademickie i pozbawione emocji". Zauważył, że ich język może nie trafiać do części polskich odbiorców.



Z kolei Kusznieruk skrytykował postulat Trzeciej Drogi dotyczący akademików budowanych przez uczelnie. - Ta mniej bogata warstwa społeczna nie studiuje na studiach dziennych. Oni studiują na zaocznych i dojeżdżają. W związku z tym dla nich zupełnie inny element jest istotny, te osoby nie korzystają z akademików w tym zakresie. Nie był to postulat do grupy, której najbardziej potrzebują - stwierdził.

Najsłabsze postulaty sobotnich konwencji. Analitycy wyjaśniają

Eksperci zauważyli, że sporo tematów zostało pominiętych w postulatach wszystkich partii. Koziński zauważył, że PiS gloryfikował swoją przeszłość, pomijając chociażby fakt nieudanego programu Mieszkanie Plus.



Odniósł się także do pomysłu KO o zniesieniu podatku Belki. - "Zniesienie podatku Belki" to nie jest całkowite zniesienie podatku Belki, tylko tam jest zaznaczone do 100 tysięcy złotych i do jednego roku. 100 tysięcy rozumiem, jednego roku nie rozumiem, czekam na wyjaśnienia, co to znaczy. Donald Tusk obiecywał już w 2008 roku zniesienie tego podatku, a przypominam, że podatek obowiązuje do tej pory - zaznaczył.

Z kolei Piotr Kusznieruk wspomniał, że całkowicie pominiętym tematem był pomysł na rozwiązanie problemu z systemem emerytalnym. Według niego żadna z partii nie przedstawiła całościowego programu, który świadczyłby o rozwiązaniu tej kwestii.

Przekazał, że nikt nie zajął się też tematem poprawienia jakości polskich uczelni na międzynarodowym rynku uczelni wyższych - To, co zostało wypracowane w latach 80. i 90. dzisiaj jest realizowane na coraz niższym poziomie - zaznaczył.

Duopol polskiej polityki. P. Kusznieruk: PO bez ogródek przejęła niektóre postulaty

- Platforma Obywatelska już bez ogródek przejęła niektóre postulaty, które dotyczyły mniejszych formacji, teraz próbuje z tego zbudować swój program wyborczy - powiedział Kusznieruk.



Według eksperta PO nie posiada zbyt istotnych postulatów, które oddziaływałyby na elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził, że ugrupowanie "nie poszukuje tam ryb, nie łowi swoich wyborców" - Dzisiaj - to kolejny dzień wzmocnienia duopolu politycznego - podkreślił.