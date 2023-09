Mecz Polska - Wyspy Owcze zakończył się wzruszającym momentem, kiedy do Roberta Lewandowskiego podbiegł 11-letni kibic. Jednak zdarzenie to mogło być potencjalnie niebezpieczne. - Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Możemy za to przeprosić - przekazała polsatnews.pl Małgorzata Bajer, dyrektor komunikacji w PGE Narodowym. Stadion odpowiada za pilnujących bezpieczeństwa stewardów.