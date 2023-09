Niezapowiedzianą wizytę w stolicy Ukrainy złożył amerykański sekretarz stanu. - Widzimy dobre postępy w kontrofensywie. Jest to bardzo trudne. Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne do sukcesu w kontruderzeniu - powiedział Antony Blinken. Przed "trudną zimą" ostrzegał go jednak Wołodymyr Zełenski.