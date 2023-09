W europejskich lasach żyją radioaktywne dziki, których mięso nie nadaje się do spożycia. Tematem zainteresowali się naukowcy, którym udało się rozwiązać zagadkę napromieniowanych zwierząt. Jak się okazuje odpowiedzialne za to są próby jądrowe prowadzone od 60 do 80 lat temu.