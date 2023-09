Dolnośląska policja informuje o zatrzymaniu 33-letniego mężczyzny na jednym z wrocławskich osiedli. Przestępca od sześciu lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Podejrzany często zmieniał miejsca zamieszkania i maskował swoje działania.

"Mężczyzna zajmował się wyrabianiem i wprowadzaniem do obrotu szkodliwych dla zdrowia dopalaczy. Rozprowadzał je do punktów sprzedaży, gdzie sprzedawane były jako środki do pochłaniania wilgoci. Kolejne poważne przestępstwo popełnił, doprowadzając do zdarzenia drogowego, w którym śmierć poniosła inna osoba" - przekazano w komunikacie.

Uciekał przed sprawiedliwością. Teraz może spędzić długie lata w więzieniu

Zatrzymanie miało "dynamiczny przebieg", w chwili kiedy 33-latek "przemieszczał się użytkowanym przez siebie pojazdem". Mężczyzna nie spodziewał się spotkania z policjantami i był całkowicie zaskoczony błyskawiczną interwencją. Podczas przeszukania funkcjonariusze natrafili na podrobione dokumenty tożsamości. Prosto z samochodu trafił do policyjnego aresztu.

W przeszłości wobec poszukiwanego wydano już wyrok 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Łącznie grozić mu może kara do 8 lat więzienia, ale o tym zadecyduje teraz sąd.

