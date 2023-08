Nałóg Turka lecącego z Wenecji do Stambułu zdecydowanie wygrał ze zdrowym rozsądkiem. Mężczyzna tak bardzo chciał zapalić papierosa tuż przed odlotem, że... wyważył drzwi samolotu, by wydostać się na zewnątrz. Pasażera schwytała straż graniczna i wypisała wysoki mandat.

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek na lotnisku im. Marco Polo w Wenecji. Tuż przed odlotem samolotu lecącego do Stambułu jeden z pasażerów narodowości tureckiej stwierdził, że koniecznie musi zapalić papierosa. Mężczyzna tak bardzo nie mógł się oprzeć pokusie, że wyważył drzwi samolotu i wydostał się na zewnątrz.

Funkcjonariusze straży granicznej interweniowali natychmiast i zatrzymali palacza. Turek za swoje irracjonalne zachowanie będzie musiał zapłacić mandat w wysokości dwóch tysięcy euro.

To już trzeci taki przypadek w ciągu zaledwie tygodnia

"Venezia Today" donosi, że rośnie liczba pasażerów ukaranych mandatem za palenie na terenie lotniska im. Marco Polo w Wenecji.

Podobny epizod miał miejsce także kilka dni wcześniej, kiedy młode małżeństwo nie mogło oprzeć się pokusie zapalenia papierosa w niedozwolonym na lotnisku miejscu.

Używanie papierosów, nawet elektronicznych, na terenie lotniska jest dozwolone wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego obszarach. Bezwzględny zakaz palenia obowiązuje m.in. na płycie postojowej samolotu oraz na polach manewrowych.

MayaLancewicz/pgo/ Polsatnews.pl