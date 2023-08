Opublikowano listę leków refundowanych dla dzieci i seniorów

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano dokładną listę bezpłatnych leków dla dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat. Będzie je można od 1 września otrzymać w aptece za darmo.

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dzięki tej zmianie prawnej darmowe leki będą dostępne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów powyżej 65. roku życia. W środę resort opublikował pełną listę bezpłatnych leków. Znajdziesz ją tutaj.

Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego

Wprowadzenie darmowych leków dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów powyżej 65 lat zapowiedział w maju prezes Jarosław Kaczyński.

ZOBACZ: Andrzej Duda podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci i seniorów

Była to jedna z propozycji zaprezentowanych podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Szef partii rządzącej zapowiedział również podwyższenie świadczenia 500 plus na 800 plus oraz wprowadzenie darmowych autostrad.

pgo/wka/ Polsatnews.pl