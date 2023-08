Podczas pikniku wojskowego w Sarnowej Górze policyjny Black Hawk zahaczył o linię energetyczną w trakcie odlotu, następnie ją zerwał. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak pilot zamiast uziemić maszynę, odleciał nią. Sprawą zajęła się prokuratura, przyczyny incydentu chciała wyjaśnić sejmowa komisja administracji.

- Otrzymaliśmy dziś pismo od Błażeja Pobożego, w którym poinformował, że nikt ze strony MSWiA nie pojawi się dziś na posiedzeniu. Wiceminister zarzucił opozycji, że upolitycznia całą sprawę, w związku z czym zachowuje pisemną formę korespondencji - powiedział przewodniczący gremium Wiesław Szczepański.

Z treści pisma wynika, że lot Black Hawka zarejestrowany był jako "godziny szkoleniowe" dla pilotów - ma dopuszczać to regulamin. "Obecność helikoptera została potwierdzona dopiero wtedy, gdy okazało się, że w tym czasie nie ma zaplanowanych innych zadań służbowych z udziałem tego sprzętu" - napisał resort Mariusza Kamińskiego.

Właśnie mieliśmy wysłuchać wyjaśnień

MSWiA: Black Hawk był elementem wystawy

"Warto podkreślić, że udział śmigłowca w takim wydarzeniu jest elementem szkolenia lotniczego załogi w zakresie lądowania w wyznaczonym terenie przygodnym, zabezpieczonym wcześniej przez odpowiednie służby" - czytamy w piśmie. "Podczas pikniku nie odbywały się żadne pokazy lotnicze. Policyjny śmigłowiec Black Hawk był elementem wystawy statycznej" - dodano.

Resort podkreśla w liście do komisji, że do zdarzenia doszło tuż po starcie śmigłowca, maszyna zahaczyła o przewód odgromowy linii energetycznej, nikt nie został ranny. Komenda Główna Policja poinformowała MSWiA o incydencie, sprawę wyjaśnia szereg zobowiązanych do tego instytucji.

"Pozwólmy działać ekspertom, którzy wypowiedzą się w sprawie. Członkowie komisji nie mają ani żadnych uprawnień do wyjaśniania tego typów incydentów, ani wiedzy merytorycznej w zakresie lotnictwa. W ocenie MSWiA sytuacja jest wykorzystywana politycznie w trwającej kampanii wyborczej. Celem (posiedzenia) ... nie jest wcale wyjaśnienie tej sprawy, a jedynie jej upolitycznienie" - pointuje MSWiA.

Incydent z Black Hawkiem. Wąsik: Pomogłem załatwić maszynę

Na środowe spotkanie został zaproszony generał Jarosław Szymczyk, jednak nie pasowała mu data i poprosił o jej przesunięcie. - Później Komendant Główny Policji zadeklarował, że wyśle na dzisiejsze posiedzenie wyśle swojego zastępcę, nikt jednak się nie pojawi - zreferował Szczepański.

Tuż po incydencie w "Gościu Wydarzeń" Mariusz Wąsik ujawnił, że to on "załatwił maszynę" na piknik w Sarnowej Górze. - Nie widziałem sytuacji, ale nie radziłbym opozycji, by wydawali za wcześnie wyroki na temat pilotów. (...) Ja nie chcę rozstrzygać, kto jest winny - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

