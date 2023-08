Do godziny 20 we wtorek ugrupowania w polskim parlamencie miały czas na zgłoszenie swoich kandydatów do zasiadania w komisji do spraw badania wpływów rosyjskich.

Termin wyznaczyła 25 sierpnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Według żródła PAP kandydatami PiS do komisji ds. wpływów są Łukasz Cięgotura, Sławomir Cenckiewicz, Michał Wojnowski, Marek Czeszkiewicz, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski, Andrzej Kowalski i Andrzej Zybertowicz.

W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja o tym, że komisja nie rozpocznie prac przed wyborami parlamentarnymi. -

- W obecnej kadencji Sejmu nie uda się powołać komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Zostanie to zadaniem Sejmu kolejnej kadencji - powiedział szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast.

Informację zdementował w Polsat News Adam Bielan. - Troszeczkę się pospieszył z tą wypowiedzią - powiedział szef Partii Republikańskiej w rozmowie z Piotrem Witwickim.

an/PAP