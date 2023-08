Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol i premier Han Duk Su podczas wspólnego obiadu zjedli owoce morza, by udowodnić, że spożywanie ich i ryb jest wciąż bezpieczne. W ubiegłym tygodniu Japonia rozpoczęła spuszczanie do Pacyfiku wody z elektrowni atomowej Fukushima.

Wspólne zdjęcie z poniedziałkowego obiadu udostępniło biuro prezydenta. Jak wskazano w komunikacie, owoce morza i ryby pojawiają się w menu na stołówce kancelarii prezydenta i "cieszą się dużym powodzeniem".

Japonia rozpoczęła spuszczanie wody z elektrowni

W ubiegłym tygodniu w czwartek, 24 sierpnia Japonia rozpoczęła spuszczanie uzdatnionej radioaktywnej wody z elektrowni atomowej Fukushima. Pierwotnie wodę używano do chłodzenia prętów paliwowych, gdy w 2011 roku doszło do ich stopienia podczas katastrofy spowodowanej przez tsunami.



Chociaż według władzy sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a decyzja została zaakceptowana przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), to spotkała się z obawami o bezpieczeństwo żywności pochodzące z morza w całym regionie.

W odpowiedzi na działania władze Chin wprowadziły całkowity zakaz importu owoców morza i ryb z Japonii. Natychmiast po decyzji premier Japonii Fumio Kishida zaapelował do władz Chin, by zniosły zakaz i przystąpiły do debaty.



Jeszcze przed spuszczeniem wody MAEA przekazała, że przeprowadzone na miejscu testy wykazały, że poziom radioaktywnego trytu jest bezpieczny.

