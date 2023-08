House NA to całkowicie przezroczysta budowla zbudowana przez tokijskiego architekta Sou Fujimoto w Tokio. - To tutaj koncepcja prywatności nabiera zupełnie nowego znaczenia - skomentował przy oddaniu domu projektant obiektu. Konstrukcja jest tak rozplanowana, by przypominała drzewo. Jest to symboliczne oddanie hołdu przodkom zamieszkującym Japonię.