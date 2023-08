Urfan Sharif, 41-letni Pakistańczyk i jego partnerka są poszukiwani w sprawie śmierci 10-letniej córki mężczyzny. Sara Sharif została znaleziona martwa w domu pod Londynem. Dzień wcześniej jej ojciec uciekł do Islamabadu. Matką dziewczynki jest Polka.

Ciało 10-letniej Sary Sharif odnalezione zostało w jej domu w Woking w hrabstwie Surrey niedaleko Londynu 10 sierpnia. Z informacji publikowanych przez brytyjskie media wynika, że dzień wcześniej jej ojciec 41-letni Urfan Sharif, jego 28-letni brat - Faisal Malik oraz 29-letnia partnerka - Beinash Batool wraz z pięciorgiem dzieci uciekli do Islamabadu.

Sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia, które prawdopodobnie był zadawane od dłuższego czasu. Nie wiadomo jednak, co dokładnie było przyczyną zgonu. Zlecone zostały dodatkowe badania.

Jak podaje BBC, z relacji świadków ma wynikać, że dziewczynka była widywana w szkole z siniakami i okaleczeniami na kilka miesięcy przed tym, jak została znaleziona martwa.

W kwietniu Sara miała pojawić się w szkole z liczymy, widocznymi obrażeniami. Na pytania - co się stało - odpowiadała, że spadła z roweru.

"Spadła ze schodów"

Ojciec dziecka i jego partnerka są poszukiwani przez brytyjskie służby. Pakistańska policja dotarła do brata poszukiwanego mężczyzny. Ten zeznał, że Sara spadła ze schodów i złamała kark.

"Moi rodzice powiedzieli mi, że Urfan na krótko wrócił do domu bardzo zdenerwowany. Powtarzał, że 'oni' odbiorą mu dzieci" - miał zeznać, cytowany przez Independent.co.uk.

Funkcjonariusze policji z Surrey współpracują z władzami Pakistanu, aby zlokalizować ojca Sary i jego partnerkę.

Matką Sary jest Polka

"The Sun" dotarł do 36-letniej Olgi, matki dziewczynki. To Polka, która w 2009 roku wyszła za Urfana. Ich małżeństwo rozpadło się w 2017 roku.

Dwa lata później sąd przyznał mężczyźnie wyłączną opiekę nad Sarą i jej starszym bratem. Kontakt matki z dziećmi miał się urwać za sprawą wpływu, jaki na Pakistańczyka wywierała nowa partnerka.



