Popiół drzewny – pod jakie rośliny można go stosować? Naturalny nawóz

Zastanawiałeś się, czy popiół z kominka może być nawozem? Oto kompendium wiedzy, dzięki któremu odmienisz swój ogród!

Popiół drzewny jako nawóz – efekty

Pozostałość po spaleniu drewna, czyli popiół drzewny, jako nawóz jest prawdziwym skarbem dla gleby i roślin. Zawiera wapń, który pomaga neutralizować kwasowość gleby, dzięki czemu zwiększa jej przystępność dla wielu gatunków roślin.

Potas – kolejny główny składnik popiołu – jest kluczowy dla procesu fotosyntezy i pomaga roślinom w produkcji i transporcie cukrów. Magnez wspiera zdrowy wzrost, a fosfor jest niezbędny dla rozwoju korzeni. To prawdziwa bomba witaminowa, w której nie znajdziemy jednak azotu – ten podczas spalania jest uwalniany do atmosfery.

Nawożenie popiołem może również zwiększyć odporność roślin na różne choroby, stymulować wzrost oraz poprawiać smak i konsystencję owoców i warzyw. Ponadto, wprowadzenie popiołu do gleby może zwiększyć jej przewodnictwo wodne, co jest korzystne szczególnie w czasie suszy.

Koniecznie zapamiętaj, że do nawożenia nie można używać popiołu powstałego w wyniku spalania drewna barwionego czy impregnowanego, nie mówiąc już o tekturze czy… śmieciach! Taki popiół może zawierać całe mnóstwo szkodliwych substancji, które tylko zaszkodzą Twoim roślinom.

Popiół drzewny zastosowany w ogrodzie to prawdziwy skarb natury, dzięki któremu w sposób ekologiczny i efektywny możemy dbać o rośliny. Wykorzystanie pozostałości ze spalania biomasy w ogrodnictwie i rolnictwie jest dowodem na to, że natura dostarcza nam wszystko, czego potrzebujemy, by prowadzić zrównoważone i produktywne gospodarowanie.

Pod jakie rośliny można stosować popiół drzewny?

Wielu ogrodników zadaje sobie pytanie, pod jakie rośliny sypać popiół drzewny. Doskonale sprawdzi się jako nawóz pod rośliny sadownicze i pod warzywa. Popiół drzewny będzie wspierał pomidory, ogórki, ziemniaki, kapustę czy brokuły, zwiększając plony roślin i umożliwiając ich optymalny wzrost. Uzupełnia także niedobory potasu, co sprzyja lepszemu owocowaniu. Z nawożenia popiołem skorzystają jabłonie, wiśnie, brzoskwinie czy truskawki – nawóz wpłynie na jakość owoców.

Zawarty w popiele wapń sprawi, że uda się wyeliminować dręczące wiele roślin kłopoty z jego niedoborem tego pierwiastka: to metoda na zwalczenie suchej zgnilizny u wierzchołków pomidorów, papryk, jabłek oraz zadbanie o kondycję liści.

Popiół drzewny w ogrodzie będzie wspierał jednak nie tylko warzywa czy owoce. Odżywia także… kwiaty, między innymi róże, lilie czy słoneczniki, które także odnoszą korzyści z dodatku popiołu do gleby. Pomaga on w ich kwitnieniu oraz poprawia ogólną kondycję.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie rośliny reagują na popiół pozytywnie. Rododendrony, azalie, borówki czy iglaki wolą kwaśne środowisko. Dlaczego nawożenie popiołem może być dla nich niekorzystne? Wszystko przez jego właściwości zasadowe, dzięki którym podnosi pH gleby.

Kiedy stosować popiół drzewny pod rośliny?

Chociaż popiół sprawdzi się w trakcie całego okresu wegetacyjnego, to najlepszym terminem jest nawożenie jesienne – zawarte w nim mikroelementy pozwolą roślinom lepiej przygotować się na przezimowanie. Sprawdzi się także podczas jesiennego odkwaszania gleby. Czas jest nieprzypadkowy – schyłek roku to przecież okres, w którym częściej korzystamy z kominka: dobrze więc połączyć przyjemne z pożytecznym!

To nie wszystko – popiół można także stosować wiosną, podczas przygotowywania gleby do nowego sezonu. Dzięki temu rośliny zyskują dostęp do potrzebnych składników odżywczych od samego początku swojego wzrostu. Można też podawać go latem, by wspomóc je w okresie intensywnego owocowania.

Pamiętaj, że popiół można dodać także do kompostu, tworząc bogaty i zrównoważony nawóz. Dzięki temu metoda nawożenia staje się jeszcze bardziej efektywna. Wystarczy wrzucić reszki z kominka do kompostownika!

Czy popiół drzewny jest dobrym nawozem? Zdecydowane tak. Właściwości odżywcze, dostępność oraz naturalny skład czynią go doskonałym wyborem dla rolników i ogrodników. Warto jednak pamiętać, jak ważne jest odpowiednie stosowanie i zrozumienie potrzeb konkretnej rośliny. Koniecznie zdobądź niezbędną wiedzę, podwiń rękawy i wzbogać swoją ukochaną glebę o ten wyjątkowy, naturalny nawóz!

ap/polsatnews.pl