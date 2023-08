Chiny ogłosiły, że zakazują dostaw owoców morza z Japonii. To odpowiedź na decyzję Tokio w sprawie wypuszczenia do oceanu wody, służącej do chłodzenia reaktorów w Fukushimie. Już wcześniej kontrowersyjny plan Japonii spotkał się z ostrym sprzeciwem niektórych państw regionu. Protestującymi przewodzi Pekin.