Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej najładniejsza pogoda we wtorek ma być na północy kraju. Może wystąpić jednak częściowe zachmurzenie i przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna ma wynieść od 22 st. C. na Wybrzeżu i na Pomorzu, do 28 st. C. w centrum i 32 st. C. na południowym wschodzie.

W Polsce północno-wschodniej warunki biometeorologiczne będą korzystne. Natomiast na południu cała przez całą dobę ma nam towarzyszyć niekorzystny biomet.

Alerty IMGW. Upały i burze z gradem

IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Najgwałtowniejsze zjawiska przewidywane są w pasie od Jeleniej Góry i Wrocławia po Katowice, Kraków, Zakopane i Nowy Sącz. Ostrzeżenia będą obowiązywały do północy.

Burzom ma towarzyszyć porywisty wiatr do 70 km/h. Prognozowana suma opadów to 20 mm.

Wydano też alerty drugiego stopnia przed upałami. Dotyczą one województwa małopolskiego i części województwa dolnośląskiego, gdzie temperatury wyniosą między 30 a 32 st. C. To ostrzeżenie będzie obowiązywać dwa dni. Jednak już wkrótce można spodziewać ochłodzenia.

W piątek do krańców zachodnich Polski zacznie zbliżać się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, a w sobotę będzie przemieszczać się w stronę centrum Polski. Już w niedzielę termometry w najcieplejszym momencie dnia będą pokazywać co najwyżej 20 st. C.

